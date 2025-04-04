Путин создал сеть особых форпостов в новых регионах

Президент Владимир Путин выстроил целую сеть особых форпостов в новых регионах. На встрече в Кремле с министром культуры Ольгой Любимовой глава государства обсудил обновление музеев и библиотек на исторических землях.
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