Делом обвиняемого в хищении средств главы рубцовской УК займется алтайский СК

Экс-руководитель управляющей компании "Соломон" Евгений Соснов стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел В деле экс-руководителя УК "Соломон" в Рубцовске Евгения Соснова, которого обвиняют в доведении несколько десятков объектов до аварийного состояния и хищении средств жильцов домов, находящихся в управлении УК "Север", появились новые подробности.
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