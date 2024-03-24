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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Делом обвиняемого в хищении средств главы рубцовской УК займется алтайский СК

Делом обвиняемого в хищении средств главы рубцовской УК займется алтайский СК

Экс-руководитель управляющей компании "Соломон" Евгений Соснов стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел В деле экс-руководителя УК "Соломон" в Рубцовске Евгения Соснова, которого обвиняют в доведении несколько десятков объектов до аварийного состояния и хищении средств жильцов домов, находящихся в управлении УК "Север", появились новые подробности.

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