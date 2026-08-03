Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал». Он подчеркнул, что это важно, потому что каждый август родители по всей России сталкиваются с одной и той же трудностью: как подготовить ребенка к школе, не ущемляя семейный бюджет.
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