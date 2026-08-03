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ДумаТВ

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Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал»

Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал»

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал». Он подчеркнул, что это важно, потому что каждый август родители по всей России сталкиваются с одной и той же трудностью: как подготовить ребенка к школе, не ущемляя семейный бюджет.

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