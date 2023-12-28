Традиционное ценно: «Холоп 2», «Бременские» и свежие «Три богатыря»

Сразу после боя курантов в кинотеатры ворвутся «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Релизы-тяжеловесы будут делить между собой большую часть зрителей страны и собирать максимально возможные за неделю миллиарды рублей.
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