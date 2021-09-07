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Хоть помирай: двухсторонняя пневмония не стала поводом для госпитализации биробиджанки

Хоть помирай: двухсторонняя пневмония не стала поводом для госпитализации биробиджанки

Народный корреспондент из Биробиджана пожаловался в редакцию ИА ЕАОMedia, что его 51-летняя мама, невзирая на диагностированную двухстороннюю пневмонию, не может добиться госпитализации.

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