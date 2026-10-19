В Успенском районе Краснодарского края 34-летний местный житель во время пьяной ссоры забил до смерти 46-летнего знакомого кулаками, ножом и ногами, после чего суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима с последующим полугодовым ограничением свободы.