В Call of Duty: Black Ops 6 не будет раннего доступа к сюжетным миссиям, запуск шутера с...

В Call of Duty: Black Ops 6 не будет раннего доступа к сюжетным миссиям, запуск шутера состоится одновременно для всехКомпания Activision долгое время продвигала свежие части Call of Duty с уникальными предзаказами, предлагая игрокам эксклюзивные награды и ранний доступ к сюжетному режиму – самой интересной части шутера, как считают некоторые геймеры.