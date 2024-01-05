В Иркутском региональном избирательном штабе Путина продолжает работать лекторий

В Иркутском региональном избирательном штабе Владимира Путина продолжает работу открытый лекторий. Напомним, что первая лекция в нем прошла 29 декабря и была посвящена поддержке иркутян, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
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