«Путин производит фурор»: во Франции высказались про удар «Орешником»

Жители страны также раскритиковали Байдена Читатели французского Le Figaro прокомментировали применение новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» в ответ на удары западным дальнобойным оружием по РФ, сообщает РИА Новости.
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