«Не говори о себе плохо, даже в шутку»: 18 жизненных уроков от великих людей

«Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное — мужество продолжать», — Уинстон Черчилль. На протяжении всей истории великие люди из разных слоев общества оставляли нам вечные цитаты, которые продолжают вдохновлять, мотивировать и находить отклик у людей по всему миру.