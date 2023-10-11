«Не говори о себе плохо, даже в шутку»: 18 жизненных уроков от великих людей

«Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное — мужество продолжать», — Уинстон Черчилль. На протяжении всей истории великие люди из разных слоев общества оставляли нам вечные цитаты, которые продолжают вдохновлять, мотивировать и находить отклик у людей по всему миру.
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