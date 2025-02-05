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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 5 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 5 февраля ❄️ В Симферополе 0 и небольшой снег В Севастополе +3 и небольшой снег В Евпатории +2 и небольшой снег В Черноморском +2 и небольшой снег В Джанкое +1 и небольшой снег В Ялте +3 и снег В Алуште +4 и малооблачно В Керчи +2 и небольшой снег В Армянске +1 и небольшой снег В Красноперекопске +1 и небольшой снег В Бахчисарае +2 и небольшой снег В Феодосии +2 и небольшой снег В Судаке +2 и небольшой снег Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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