Истребитель Су-57Э покажут на выставке Aero India 2025

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (с) Кадр из видео Объединённой авиастроительной корпорации Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 впервые примет участие в лётной программе международного авиасалона Aero India 2025.
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