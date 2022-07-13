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«Сан-Хосе» решил выкупить последний год контракта форварда Балцерса. Влэшик остается в команде

«Сан-Хосе» выкупил последний год контракта латвийского форварда Балцерса, Влэшик остается. «Шаркс» не стали выкупать контракт 35-летнего защитника Марка-Эдуарда Влэшика.

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