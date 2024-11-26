МГПУ: леворукие подростки медленнее развиваются в интеллектуальном отношении

Ученые из Московского городского педагогического университета и Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск) установили, что леворуким подросткам сложнее длительно удерживать внимание и составлять развернутые устные высказывания по сравнению с праворукими сверстниками.
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