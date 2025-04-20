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Новый храм Архангела Михаила в Москве примет прихожан в 2026 году

Новый храм Архангела Михаила в Москве примет прихожан в 2026 году

К 2026 году в московском районе Северный завершат строительство храма Архангела Михаила. Проект, рассчитанный на 500 человек, включает несколько алтарей, баптистерий и прогулочную дорожку для крестных ходов.

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