Новый храм Архангела Михаила в Москве примет прихожан в 2026 году

К 2026 году в московском районе Северный завершат строительство храма Архангела Михаила. Проект, рассчитанный на 500 человек, включает несколько алтарей, баптистерий и прогулочную дорожку для крестных ходов.
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