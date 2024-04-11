Лукашенко: Украина провоцирует РФ на нанесение ударов по объектам энергетики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Украина своими ударами по территории России провоцирует Москву на нанесение ответных ударов по украинским энергетическим объектам, передает ТАСС.
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