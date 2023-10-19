Машину адвоката звездного хирурга Хайдарова облили кислотой

В Москве произошло нападение на машину адвоката звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Сообщается, что в столичном районе Братеево неизвестные проникли на парковку и облили кислотой автомобиль юриста, имя которого не раскрывается.
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