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Сергей Сорокин войдет в тренерский штаб «Химок»

«Химки» пригласили в тренерский штаб Сергея Сорокина, который будет помогать главному тренеру Андрею Мальцеву.

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