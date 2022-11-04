Уровень технологий пока не позволяет нам осуществить пилотируемый полёт к Юпитеру, но давайте представим, что было бы, если бы мы

В недавней дискуссии нам задали вопрос: сколько времени потребуется на Земле, если я полечу, например, на Юпитер и вернусь обратно? Уровень технологий пока не позволяет нам совершить пилотируемый полет к Юпитеру, но представьте, что будет, если мы отправимся к Юпитеру.
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