Энциклопедия Техники

418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а  тебе  откуда  знать,был  построен  или  нет??  как  минимум-вся  атомная  промышленность построена без чужих  техн...Почти 100 лет наз...
  • Александр
    Ни одна система РЭБ,кроме ядерной бомбы,не может выводить из строя грамотно сконструированную электронику. Может созд...Отечественные кон...
  • sergeisolovev Cоловьев
    Если не затруднит, обоснуйте.Отечественные кон...

Уровень технологий пока не позволяет нам осуществить пилотируемый полёт к Юпитеру, но давайте представим, что было бы, если бы мы

Уровень технологий пока не позволяет нам осуществить пилотируемый полёт к Юпитеру, но давайте представим, что было бы, если бы мы

В недавней дискуссии нам задали вопрос: сколько времени потребуется на Земле, если я полечу, например, на Юпитер и вернусь обратно? Уровень технологий пока не позволяет нам совершить пилотируемый полет к Юпитеру, но представьте, что будет, если мы отправимся к Юпитеру.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх