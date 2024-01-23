В Госдуме назвали условие для войны между Россией и НАТО

Однако, подчеркнули в парламенте, сейчас НАТО в непростой ситуации и не в боеспособном состоянии Прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО возможен, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.