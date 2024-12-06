Чемпионские амбиции: получат ли Волков и Евлоев шансы сразиться за титулы в случае побед на UFC 310

Александр Волков сразится с Сирилом Ганом в поединке-реванше на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Россиянин намерен реабилитироваться за поражение трёхлетней давности и добиться включения в число главных претендентов на титул в тяжёлом весе.