Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 781 подписчик

МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

Официалка на тему вопроса конфискации российских активов замороженных на Западе.МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе США и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, заблокировав их в 2022 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх