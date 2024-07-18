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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев о сборной России: «Если вернут на международную арену, то шансы пробиться на ЧМ-2026 не самые высокие. Уровень соперников по спаррингам порой оставляет желать лучшего» 

«После каждого крупного футбольного форума возникает вопрос: а что нужно позаимствовать у лучших сборных нам? Конечно, тренерский штаб национальной команды России смотрел Евро, делал выводы.

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