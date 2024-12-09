Бастрыкин: В 2024 году ущерб от коррупции в России составил 14,2 миллиарда рублей

В 2024 году ущерб от коррупции, выявленный Следственным комитетом России, составил 14,2 млрд рублей. Это несколько ниже, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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