В США захотели отложить процесс вступления Украины в НАТО

США и Германия намерены отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. По данным Foreign Policy, Украина и некоторые ее сторонники подталкивают альянс к официальному приглашению Киева стать членом НАТО на ближайшем крупном саммите.
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