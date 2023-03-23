Слово и дело

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Медведев сравнил «арест» Путина за границей с объявлением войны

Медведев сравнил «арест» Путина за границей с объявлением войны

«Арест» президента России Владимира Путина за границей по решению Международного уголовного суда станет объявлением войны.

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