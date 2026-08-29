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Русская весна

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Премьер Украины требует наказать тех, кто организовал хранение боеприпасов под Бучей

Премьер Украины требует наказать тех, кто организовал хранение боеприпасов под Бучей

Премьер Украины Корецкий признал, что под Киевом взорвался военный склад, и призвал установить ответственных за организацию такого хранения.

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