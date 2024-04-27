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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Бернли», «Челси» в гостях у «Виллы», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Бернли», «Челси» в гостях у «Виллы», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

Также в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли», «Челси» встретится на выезде с «Астон Виллой». В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» будет противостоять в гостях «Ноттингем Форест».

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