На день родного языка в детском саду Меджуреченска организаторы праздника позвали азербайджанцев

Георгий Корнев

Возможно по тому. что те денег не заносили. Сейчас днём просто так в садик не зайдёшь. У калитки в камеру посмотрят, поинтересуются кто и зачем. Ну а денежки многие замкИ изнутри открывали. "Началось с того, что в детском саду группы «Ягодка» проходит урок, посвящённый азербайджанскому языку, флагу...,". Урок посвящённый азербайджанскому флагу, иностранному флагу Карл, не российскому. Не удивительно, что потом некоторые, когда вырастут родной флаг не уважают. Не удивлюсь, если там ещё телевидение было. Эти ребятки копейки потраченные на мероприятия с лихвой отбивают бесплатной рекламой. Вспомнить хотя бы вручение подарков ветеранам в ДНР, Ростов недавно прославился, тем, что приехав в госпиталь с десятком подарков притащили телекомпанию "Дон 24". Когда редактора спросили, почему пиарят гум. помощь диаспор, ежедневную гум. помощь русских никогда, он ответил, что гум. помощь русских обыденное дело, и ни кого не интересует, а помощь диаспор, типа эпохальное событие. Но тут возникает вопрос, а как этот редактор узнал про эпохальное событие? Спроси 12 случайных не заинтересованных прохожих, уверен, почти все ответят, что не обошлось без шороха купюр. Им не подарки надо было вручить, а рекламу по дешёвке прогнать.