Отменен режим беспилотной опасности в Татарстане

Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" отменен», – говорится в сообщении.
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