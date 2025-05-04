Ливенские реконструкторы примут участие в штурме Рейхстага в Москино

В грандиозном представлении «Победа! Знамя над Рейхстагом», которое будет в праздничные дни поставлено в кинопарке «Москино», примут участие реконструкторы из ливенского военно-исторического клуба «Автобат».
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