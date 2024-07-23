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Крымский дар: каким будет музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»

Крымский дар: каким будет музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»

В конце июля в Крыму откроется музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». 23 июля наши корреспонденты в числе первых увидели, каким будет это историко-образовательное и историко-археологическое пространство.

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