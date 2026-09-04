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Татар-информ

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Судебные уведомления в Татарстане будут направлять через Госуслуги

Судебные уведомления в Татарстане будут направлять через Госуслуги

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ Судебные уведомления в Татарстане планируют доставлять через личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги».

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