Оказавшись в тупике, крупнейшая криптобиржа Binance решила продать свою долю в криптобирже GOPAX

Крупнейшая криптобиржа в мире Binance объявила, что столкнулась с серьезными сложностями при попытке согласовать новый состав акционеров торговой платформы GOPAX в Комиссии по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи.
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