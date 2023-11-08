В шести российских городах может появиться проход в метро по биометрии

Гендиректор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий сообщил о том, что в следующем году планируется ввести оплату проезда в метро с помощью биометрии в нескольких городах России — в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
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