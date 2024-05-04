Согласно новому утвержденному Минобороны Украины списку заболеваний, при котором призывают военнообязанных, в ряды украинской армии должны вступить американский президент Джо Байден и лидер незалежной Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии