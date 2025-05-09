Без чуда на фронте сложно: истории бойцов, которые остались живы благодаря неизведанной силе – атеистов в окопах не бывает Ольга БезродняяНа фронте происходят невероятные события, которые многим кажутся чудесами.
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