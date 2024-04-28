😍Данир Сабиров кара тәнле кызга өйләнү турында хыялланган булган: https://intertat.tatar/news/danir-sabirov-kara-tanle-kyzga-oilanu-turynda-xyyallangan-bulgan-5865823.
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😍Данир Сабиров кара тәнле кызга өйләнү турында хыялланган булган: https://intertat.tatar/news/danir-sabirov-kara-tanle-kyzga-oilanu-turynda-xyyallangan-bulgan-5865823.