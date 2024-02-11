В России предложили провести в школах День начала СВО

Нина Зотина/РИА Новости С предложением организовать мероприятия в российских школах 24 февраля, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине, обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову из Госдумы.
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