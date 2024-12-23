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Топ-7 мест в Москве, где можно встретить Деда Мороза

Топ-7 мест в Москве, где можно встретить Деда Мороза

Топ-7 мест в Москве, где можно встретить Деда Мороза Ирина ВальковаС наступлением зимы и приближением Нового года в Москве вновь открывают свои двери для жителей и гостей города уникальные резиденции Деда Мороза.

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