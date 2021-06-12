Сборная России при Черчесове пропустила 13 голов в 4 матчах против Бельгии

Сборная России проиграла команде Бельгии (0:3) в первом туре Евро. С тех пор, как команду возглавил тренер Станислав Черчесов, Россия четыре раза играла с Бельгией.
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