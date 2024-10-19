Осьминоги и рыбы объединяются для совместной охоты — исследование

Осьминоги, известные своим одиночным образом жизни, активно участвуют в совместной охоте с рыбами. К таким выводам пришли немецкие ученые после 120 часов подводных наблюдений, рассказал 18 октября портал Euro Puls.
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