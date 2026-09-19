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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитров о смене поколений в теннисе: «Я чувствую то же, что и Новак. Часть меня ушла вместе с Роджером и Рафой»

Экс-третья ракетка мира Григор Димитров признался, что не испытывает прочной связи с нынешним поколением теннисистов.

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