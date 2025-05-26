Возвращение «кнопки»: почему россияне снова выбирают простые телефоны Ирина ВальковаВ эпоху повального увлечения смартфонами, когда каждая секунда сопровождается всплывающими уведомлениями, видеоконтентом и цифровыми развлечениями, всё больше россиян неожиданно поворачиваются к «ретро»-решению — кнопочным телефонам.
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