Возвращение «кнопки»: почему россияне снова выбирают простые телефоны Ирина ВальковаВ эпоху повального увлечения смартфонами, когда каждая секунда сопровождается всплывающими уведомлениями, видеоконтентом и цифровыми развлечениями, всё больше россиян неожиданно поворачиваются к «ретро»-решению — кнопочным телефонам.