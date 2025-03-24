Рекордно низкого уровня бедности достигла Россия в 2024 году – Голикова

Уровень бедности в России в 2024 году достиг минимального значения за все время существования РФ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства в понедельник, 24 марта, пресс-служба кабмина.
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