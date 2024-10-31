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Android 16 выйдет не позднее июня 2025 года — Google полностью меняет график разработк...

Android 16 выйдет не позднее июня 2025 года — Google полностью меняет график разработк...

Android 16 выйдет не позднее июня 2025 года — Google полностью меняет график разработкиВ течение последнего десятилетия Google придерживалась графика выпуска новых версий операционной системы Android, представляя новые версии ОС осенью, после серии бета-версий и предварительных вариантов новой операционной системы.

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