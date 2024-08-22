Какие продукты подорожают этой осенью

В магазинах и супермаркетах уже в ближайшее время могут подорожать некоторые продукты. Крупнейшие производители решили повысить закупочные цены – об этом они уже предупредили представителей торговых сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии