На экс-главу ФБК Леонида Волкова напали в Литве

«Mash»’ class=”item-image” > На экс-главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) напали в Вильнюсе.