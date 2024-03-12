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На экс-главу ФБК Леонида Волкова напали в Литве

На экс-главу ФБК Леонида Волкова напали в Литве

«Mash»’ class=”item-image” > На экс-главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) напали в Вильнюсе.

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