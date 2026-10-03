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Дарья Миронова сделала прогноз на битву «Вашингтона» и «Тампы»: «Оборона — самое слабое место «Лайтнинг»

Дарья Миронова сделала прогноз на битву «Вашингтона» и «Тампы»: «Оборона — самое слабое место «Лайтнинг»

Известная спортивная журналистка, хоккейный эксперт Дарья Миронова поделилась прогнозом на матч НХЛ «Тампа» — «Вашингтон».

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