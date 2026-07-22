Фернандо Алонсо: Моё решение о продолжении участия в Ф1 зависит от.Aston MartinДвукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что решение о продолжении карьеры после сезона-2026 не будет зависеть от результатов Aston Martin.