Фернандо Алонсо: Моё решение о продолжении участия в Ф1 зависит от.Aston MartinДвукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что решение о продолжении карьеры после сезона-2026 не будет зависеть от результатов Aston Martin.
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